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أكدت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق مع شريكتها الصينية بريليانس المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد لتصنيع المزيد من السيارات في الصين.

وقال متحدث باسم بي.إم.دبليو إن الشركة تريد تأمين طاقة إنتاجية إضافية في السوق الصينية المتنامية.

وأضاف "يمكننا إنتاج المزيد، وتحصل بريليانس على المزيد من العمولات، فهو اتفاق مربح للطرفين".

يذكر أن هذا الاتفاق منفصل عن الشركة المشتركة بي.إم.دبليو بريليانس أوتو المملوكة للشركتين الألمانية والصينية.

وقال المتحدث باسم بي.إم.دبليو إنه لم يتم تحديد الطرز التي ستقوم بريليانس بتصنيعها في مصنعها بمدينة شينيانج، كما لم يكشف المتحدث عن عدد السيارات المنتظر إنتاجه.

وتحتاج زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع في الصين إلى موافقة الحكومة الإقليمية.

يذكر أن الصين تشتري سيارة من بين كل ثلاث سيارات تبيعها بي.إم.دبليو في العالم.

وكانت مبيعات بي.إم.دبليو في الصين قد زادت خلال العام الماضي بنسبة 7% إلى 777 ألف سيارة.