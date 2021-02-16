متحدث الصحة: معرضون لزيادة إصابات كورونا في أي وقت

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المنظومة جاهزة للتعامل مع أية موجة أخرى لفيروس كورونا أو احتمالية في زيادة أعداد الإصابات، موضحًا أن مصر تشهد حالة من الاستقرار في الإصابات.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الإصابات المسجلة اليوم قريبة من أعداد أمس، مؤكدًا أن مصر معرضة لزيادة الإصابات في أي توقيت.

وناشد المواطنين، الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ ما يُساهم في تقليل الإصابات بشكل كبير، إلى جانب خطة الدولة واللقاحات التي تستقبلها، قائلًا إن الوزارة تنتظر الحصول على حصة مصر من التحالف الدولي للقاحات، بنهاية الشهر الجاري.

وأشار متحدث الصحة، إلى تطوير ورفع كفاءة 34 مستشفى صدر وحميات على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين؛ لتقديم الخدمة كاملة للمواطنين، فضلًا عن تخصيص الخط الساخن لتلقي استفسارات الأشخاص، ونشر خطط التوعية، وتحديث بروتوكولات العلاج، وزيادة اللقاحات، في إطار خطة الدولة لمواجهة الأزمة.

وأشاد بدور الوزارة في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد والخروج بصفر إصابات ضمن 5 آلاف مواطن مشارك بها من مختلف دول العالم، مؤكدًا أنها استطاعت تأمين العديد من المهرجانات طبيًا.