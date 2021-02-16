قال الدكتور محمد العوضي، مشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن المرصد يحرص على بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري والمجتمعات العالمية، إضافة إلى منظومة قيم دينية تراعي مستجدات الخطاب الديني الحديث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن التطرف عملية خطيرة تعاني منها المجتمعات الدولية معاناة شديدة، مؤكدًا أن دور مصر في مكافحة التطرف مهم وفعال وريادي في العالم والمنطقة ككل.

وأوضح أن مثلث الخطر يتكون من ثلاثة عناصر؛ الفقر والجهل والمرض، لافتًا إلى أن محاور استراتيجية مصر 2030 الاقتصادية والاجتماعية، تساهم في مقاومة العناصر الثلاثة.

وذكر أن المرصد أصدر تقريرًا مصورًا بـ12 لغة تحت عنوان «التنمية في مواجهة التطرف.. مصر 2030 نموذجًا»؛ لتسليط الضوء على استراتيجية مصر كنموذج لمكافحة التطرف من خلال التنمية المستدامة.

وأعرب عن أمنياته في قضاء مصر على الإرهاب بنهاية الفترة المحددة للاستراتيجية خلال عام 2030، قائلًا إن المرصد يسعى لتصحيح المفاهيم المغلوطة وصورة الإسلام والمسلمين عند المجتمعات الأخرى.

وأصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، صباح أمس، تقريرًا مصورًا باثنتي عشرة لغة تحت عنوان: «التنمية في مواجهة التطرف.. مصر 2030 نموذجًا»، وذلك في إطار سلسلة الإصدارات المرئية التي ينشرها المرصد باللغة العربية واللغات الأجنبية.