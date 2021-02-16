السيسي يقاطع وزيرة الصحة لتحية للعاملين في القطاع الصحي لدورهم بأزمة كورونا

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحية والتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي.

وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، صباح الثلاثاء، «نوجه التحية والتقدير للعاملين في القطاع الصحي، سواء الذين استشهدوا في مهمة مواجهة كورونا أو اللي لسة بيقوموا بدورهم في حمايتنا وحماية شعبنا من هذه الجائحة».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.