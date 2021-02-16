قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تملك حق التنظيم وإدارة مقدرات التنمية، وذلك بتفويض من الشعب، معقبًا: «الشعب فوض النواب والنواب أعطوا الثقة للحكومة».

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل بموجب هذا التفويض في مسارات التنمية، من خلال المشروعات المختلفة، ذاكرًا أن هذه المشروعات تتصادم أحيانًا مع ملكيات خاصة سواء مشغولة أو خالية.

وذكر أن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ليس في مصر فقط وإنما في جميع الدول، مضيفًا أن الدول قدمت هذا التشريع لنزع الملكية مقابل تعويض مادي.

وأكد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعويض الناس بصورة سريعة، بل وتعدل القوانين دائمًا لتحقيق ذلك، معقبًا: «لو كان التشريع يسبب تأخير التعويضات فإن الدولة تعدل القانون».

وعن حساب التعويضات في عقارات الطريق الدائري، أوضح أن هناك عدة حالات، منها مسجلة وهذه ليست فيها مشكلة، إذ ستقدم عقد الملكية المشهر وفقًا للقانون ليتم حصرها وتقدير التعويض المناسب والعادل، ذاكرًا أن هناك حالات تتعدى على حرم الطريق أو غير مكتملة التسجيل، لذا فإن هذا البناء مخالف، لكن يتم تعويضهم على اعتبار أنه يتم التعامل مع أسر بسيطة.