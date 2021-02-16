أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء، تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 26 سفينة متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18.414 طن فوسفات، و14.300 طن يوريا، و220 طن رمل و5.500 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21.410 طن ذرة، و9.200 طن خردة، و2.140 طن خشب زان، و560 طن زيت طعام، و3.606 أطنان سكر، و15.274 طن قمح.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1.176 حاوية مكافئة، منها خضراوات، عبارة عن بطاطا وبطاطس وجزر وبسلة، وبامية وقرنبيط وفاصوليا وخضار مجمد مشكل، وأيضا حاصلات زراعية، مثل ليمون و بصل و شمر وزيتون، وفاصوليا بيضاء وكركدية، وفواكه، منها فراولة وبرتقال ويوسفي ومانجو مجمدة وبلح، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والجزائر والسعودية وألمانيا وهولندا وكرواتيا وسلوفينيا وأمريكا وروسيا، وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة.

فيما بلغ عدد الحاويات الوارد 302 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3112 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 72328 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40229 طنا.