أظهرت بيانات إدارة العمل والضمان الاجتماعي النرويجية اليوم الثلاثاء وصول إجمالي عدد العاطلين تماما عن العمل في النرويج خلال الأسبوع الماضي إلى 123939 عاطل، ليتراجع معدل البطالة إلى 4ر4% مقابل 5ر4% في الأسبوع السابق.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حوالي 7ر209 ألف شخص إما عاطلين تماما أو عاطلين جزئيا أو يبحثون عن عمل في النرويج.



وقال هانز كريستيان هولته مدير إدارة العمل والضمان الاجتماعي في بيان "بشكل عام فإن عدد الباحثين عن عمل ظل مستقرا بدرجة كبيرة خلال الأسبوع الماضي".



وأضاف أن عدد الباحثين عن عمل ارتفع في غرب النرويج بسبب تفشي فيروس كورونا في حين تراجع عدد الباحثين عن العمل في باقي أنحاء البلاد.