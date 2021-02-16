الحكومة الهولندية تستأنف حكم محكمة يقضي بإلغاء حظر التجوال في البلاد

استأنفت الحكومة الهولندية حكما قضائيا يقضي بوجوب إلغاء حظر التجوال المفروض لمواجهة فيروس كورونا في البلاد على الفور.



وقالت المحكمة إنه لا يوجد وضع طارئ لفرضه، كما أن القيود على التنقل تمثل عبئا غير ضروري على المواطنين.



وطلب رئيس الوزراء مارك روته من المحكمة تعليق أمرها في انتظار استئناف طارئ. ومن المتوقع صدور الحكم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.



وتخضع هولندا لحظر تجوال من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة والنصف صباحا منذ 23 يناير الماضي، حيث تقول الحكومة إن هذا مهم للحد من تفشي فيروس كورونا.



وحث روته المواطنين على الإلتزام بحظر التجول مهما كانت نتيجة الاستئناف.



وقال إن حظر التجول مطلوب بشكل عاجل لوقف انتشار السلالة البريطانية من الفيروس الأكثر تفشيا .وقال روته: "من المهم حقا أن نحد من اتصالاتنا الاجتماعية قدر الإمكان".



ولم تحظ القيود بقبول، مما أدى لوقوع أعمال عنف لعدة ليال بعد بدء تطبيق حظر التجوال. وتقدمت جماعة احتجاجية تحمل اسم" الحقيقة بشأن الفيروس"، شكوى قضائية للسعى لوقف تطبيق حظر التجوال.



ودفعت الحكومة الهولندية بأن لديها الحق في تطبيق حظر التجوال لأن قوانين الطوارئ، التي مررها البرلمان تمنحها صلاحيات لاتخاذ القرارات بصورة أحادية.



ولكن بجانب قولها إنه لا يوجد وضع طارئ، دفعت المحكمة في لاهاي إن القيود تفرض قيودا كثيرة على حق التحرك الشخصي وتتدخل بصورة كبيرة في الوضع الشخصي للأفراد.