قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن جميع قطاعات الدولة تبحث عن الرعاية الكاملة للمواطن المصري، مؤكدا أن الوزارة تختص بالاهتمام بالعمالة في المقام الأول.

وأضاف سعفان، خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن «العمالة غير المنتظمة أكبر قطاع يحتاج للرعاية».

من جهته، قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن الدولة تعمل على توفير مصدر رزق ثابت للعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أنها اهتمت بتلك الفئة وأمنت لها مستقبلها ومستقبل أولادها.

وسلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ١٢٠ وثيقة من ما يقارب ٣١ ألف وثيقة تأمين على الحياة، جار توزيعها على العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح محافظ القاهرة، أن وثيقة التأمين تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بحماية هذه الفئة اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، مؤكدا أن الوثيقة تغطي التأمين من خطر الحوادث والإصابات والعجز الكلي والجزئي والوفاة.

https://www.facebook.com/watch/?v=1741180709375184