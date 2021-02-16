تشغيل منشأة أوكرانية لتخزين النفايات النووية قرب تشرنوبل في يوليو

قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل منشأة حديثة لتخزين الوقود النووي الأوكراني المستنفد في يوليو المقبل بالقرب من محطة تشرنوبل السابقة للطاقة النووية.



ويُطلق على الموقع اسم مرفق التخزين المؤقت 2 (إي إس إف -2)، ويقع داخل المنطقة المحظورة حول المفاعل الذي انصهر وانفجر في عام 1986، والذي اسفر عن أسوأ كارثة نووية في التاريخ.



ونتيجة لتشغيل (إي إس إف -2)، لن تضطر أوكرانيا لتصدير نفاياتها المشعة إلى روسيا. وستحتفظ منشأة التخزين بعناصر الوقود المستنفد لثلاث من بين أربع محطات للطاقة النووية في البلاد.



وقال بيوتر كوتين رئيس شركة "إنيرجواتوم" المملوكة للدولة، اليوم الثلاثاء"إنه تم القضاء على حاجة أوكرانيا لهذه الخدمات"، وفقًا لتقرير صدر عن وكالة أنباء يوكرينفورم الحكومية.



وتنتج محطات الطاقة النووية في اوكرانيا أكثر من 50% من الكهرباء في البلاد .



وحتى الآن يجري نقل الوقود النووي المستنفد إلى روسيا المجاورة لإعادة معالجته بتكلفة تعادل ما يقرب من 200 مليون دولار سنويا.



كما أن أوكرانيا ملزمة تعاقديا باستعادة النفايات المعاد معالجتها في وقت ما في المستقبل.



ووفقا لتقرير يوكرينفورم، تم الانتهاء من أول منشآت (أي إس إف -2) في ك