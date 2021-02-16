قال ياسر تيمور، مستشار وزارة المالية لتطوير الضرائب، إن السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي عبارة عن تهرب ضريبي كلي، وتعملان في غياب عن مصلحة الضرائب ووزارة المالية، مشددًا على أهمية الفاتورة الإلكترونية في القضاء على تلك الظاهرة.

وأضاف تيمور، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الفاتورة الإلكترونية تقضي تمامًا على ظاهرة الفواتير الوهمية المنتشرة، موضحًا أن البيانات الخاصة بها يتم تبادلها بشكل لحظي مع مصلحة الضرائب.

وذكر أن التوقيع الإلكتروني على الفواتير ضروري، وفقًا لنص قانون الإجراءات الضريبية الجديد، قائلًا إن وجوده جزء هام من الفاتورة، ويؤكد الحجة القانونية لها.

ولفت مستشار وزارة المالية إلى استخدام التوقيع الإلكتروني بعد ذلك في كل المعاملات الإلكترونية التي تنفذها الضرائب مرورا بالإقرارات الإلكترونية، معلنًا تطبيقها تباعًا على الإقرارات السنوية أو الشهرية.

وأكد أن مصلحة الضرائب شهدت تطويرًا شاملًا يضم الأفراد والإجراءات واللوائح والقوانين والمباني والبنية التحتية والتحول الرقمي، مضيفًا أن الفاتورة الإلكترونية وميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية من أهم مشروعات التحول الرقمي.

وأعلن محمد معيط وزير المالية، أمس الاثنين، انطلاق العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمشاركة 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، على أن يتم انضمام بقية الشركات تباعًا حتى 30/6/2021، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم انطلاقها في 15 نوفمبر الماضي قد تمت بنجاح.