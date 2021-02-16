حبس متهم بالاتجار بالعملة بحجم تعاملات 2 مليون جنيه في الإسكندرية

قررت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس، شخص، عاطل، حامل جنسية دولة أجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى، مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية حول قيام، شخص، يحمل جنسية أجنبية، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة بالقانون.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وأن المتهم أنشأ موقعا إلكترونيا على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ويقوم باستخدامه كمنصة للتحويلات المالية غير المشروعة، بين الأشخاص الذين يحملون ذات الجنسية، المقيمين في مصر، وبين ذويهم بذات الدولة التي يحمل جنسيتها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد موقعه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه، وقيامه بعمليات التحويلات، بالاشتراك مع إحدى شركات الصرافة، بذات الدولة، عن طريق المقاصة، مقابل عمولة، وأن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت 2 مليون جنيه مصري.

تم تحريز المستندات الدالة على نشاط المتهم، وتحرير محضر إداري بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة، لتباشر التحقيق.