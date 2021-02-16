عامل وسائق توك توك وراء سرقة شاشتين من مدرسة ثانوي بالدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، عامل وسائق توكتوك، بعد سرقة شاشات مدرسة ثانوي.

كان رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية من (السيد.صالح)، مدير مدرسة السيد سويلم الثانوية بنات الكائنة بقرية الرياض، ومقيم قرية ميت عاصم دائرة المركز باکتشافه، صباح اليوم، سرقة شاشتين 65 بوصة من داخل الفصول بالمدرسة.

وبانتقال الضباط والفحص تبين أن المدرسة على مساحة حوالي 4 آلاف متر مسورة بسور بارتفاع حوالي متر بداخلها مبنى مكون من 4 طوابق على مساحة 400 متر.

وكشفت التحريات عدم وجود شاشتين، 65 بوصة، داخل فصلين بالطابق الثالث، وتبين عدم وجود آية آثار عنف، حيث قرر مدير المدرسة أن جميع الفصول مفتوحة وليس عليها أي أقفال.

وبتكثيف جهود البحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من (کریم.ال)، عامل، مقيم قرية الرياض، دائرة مركز منية النصر، و(محمد.ال) سائق توكتوك، مقيم بذات العنوان.

وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتسلقهما السور الخارجي للمدرسة والدلوف للداخل وصعود مبنى الفصول الدراسية عن طريق تسلق المواسير وصولا لطرقة الطابق الثالث وسرقة الشاشتين المشار إليهما ووضعهما بالتوكتوك قيادة الثاني والتصرف فيها بالبيع للمدعو (صلاح.ط)، تاجر أدوات منزلية، ومقيم قرية التزل، دائرة المركز، بمبلغ 8 آلاف جنيه "سئ النية".