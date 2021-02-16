صلاح عبدالله عن البدري فرغلي: طول عمري بحبه

نعي الفنان صلاح عبدالله النائب السابق البدري فرغلي الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وكتب عبدالله عبر حسابه الرسمي علي تويتر: "هذا الرجل البدري طول عمري بحبه، بحب طريقة كلامه وحماسه وإيمانه بقضايا ناسه وكنت لما أشوفه في أي برنامج أركز وياه، كان نفسي أشوفه وأتكلم معاه، كنت مصدقه وشايفه رمز رائع للمعارضة الوطنية الصادقة المخلصة"، ووجه كلامه لجمهوره: "أسألكم الفاتحة والدعاء للبدري فرغلي".



وتوفي اليوم البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات،عن عمر يناهز 74 عاماً.