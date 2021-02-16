الطفلة التي أمر الرئيس بتعليمها: لجأت للعمل على التروسيكل بعد وفاة والدي

قالت شهد عصام، الطفلة التي أمر الرئيس السيسي بتعليمها وسداد ديون أهلها، إنها لجأت للعمل على التروسيكل الخاص بوالدها بعد وفاته، مشيرة أنها تستخدمه لبيع المحاصيل المختلفة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن إخوتها يعملون في الأرض الزراعية، مشيرة إلى أن إخوتها مصطفى ومحمود وأحمد، يبلغون من العمر25 عامًا و20 عامًا و19 عامًا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمساهمة الفورية في سداد الديون المتراكمة على أسرة الطفلة شهد عصام، التي تبلغ من العمر 13 عاما، وتركت التعليم وخرجت لكسب العيش للإنفاق على أسرتها.

كما وجه الرئيس في استجابة سريعة، لما نشرته صحيفة الأخبار، بشأن قصة الطفلة شهد عصام، المقيمة بمركز طامية بمحافظة الفيوم، للمساهمة في سداد الديون، واستبدا التوكتوك المتهالك، بـ«تروسكل»، لكي يعمل عليه أخوها الأكبر، وإقامة مشروع متناهي الصغر للأسرة، يدر عليها دخلا شهريا، ودراسة إلحاق الطفلة بالتعليم المجتمعي.

وأمر السيسي بتحمل مصروفات علاج الأم من خلال إحدى الجمعيات الأهلية، وتوفير كرسي متحرك لها لمساعدتها على التحرك، حيث تعاني من الشلل النصفي، وعدم القدرة على الاتزان، كما تم نقلها على الفور بواسطة سيارة إسعاف مجهزة لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لمتابعة حالتها الصحية، واتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة.