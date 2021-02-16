إيران تنفي صلتها بهجوم أربيل وتؤكد الحرص على استقرار العراق

استنكرت الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء تقارير تشير إلى وجود صلة بين الجمهورية الإسلامية والهجوم الذي تعرضت له مدينة أربيل شمالي العراق أمس، وأكدت الحرص على استقرار وأمن العراق.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده القول :"نفند هذه الشائعات بشدة، كما ندين بشدة هذه المحاولة المشبوهة لإلصاق هذا الحادث بإيران".

وشدد بالقول :"تعتبر إيران استقرار وأمن العراق قضية أساسية للمنطقة وجيرانها، وترفض أي عمل من شأنه تعريض الأمن والاستقرار في هذا البلد إلى الخطر".

وحث المتحدث الحكومة العراقية على العمل على ملاحقة الجناة والتصدي لهم.