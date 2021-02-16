تراجع صادرات أذربيجان من النفط خلال 2020

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأذربيجانية التي نشرها موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، تراجع صادرات البلاد من النفط الخام والمتكثفات خلال العام الماضي بنسبة 2ر9% سنويا إلى 37ر28 مليون طن، في حين تراجع إنتاجها من النفط الخام بنسبة 8ر7% سنويا إلى 5ر34 مليون طن.

كانت أذربيجان قد وافقت على خفض إنتاجها من النفط خلال العام الماضي في إطار اتفاق تجمع دول أوبك بلس لدعم أسعار الخام في الأسواق العالمية.

في المقابل بلغت صادرات أذربيجان من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي 5ر13 مليار متر مكعب بزيادة نسبتها 6ر15% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تركيا كانت أكبر مشتر للغاز الأذربيجاني خلال العام الماضي بواردات بلغت 11 مليار متر مكعب بزيادة نسبتها 9ر20% سنويا.

وتراجعت صادرات أذربيجان من الغاز إلى جورجيا بنسبة 8ر2% إلى 14ر1 مليار متر مكعب خلال العام الماضي.

كما صدرت أذربيجان 11 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال العام الماضي حيث بدأ تصدير الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا يوم 31 كانون أول/ديسمبر الماضي.

وزاد إجمالي إنتاج أذربيجان خلال العام الماضي بنسبة 3ر4% سنويا.