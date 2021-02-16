مستشار الرئيس اللبناني للشئون الروسية: موسكو مستعدة لتقديم هبة من لقاح كورونا

قال النائب اللبناني السابق أمل أبو زيد، مستشار الرئيس اللبناني للشئون الروسية، إن موسكو أبدت استعدادا لتقديم هبة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (سبوتنيك ڨي) إلى لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، لـ"أبو زيد" الذي أطلع رئيس البلاد على نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى موسكو والمحادثات التي أجراها مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف وتم خلالها تناول الأوضاع العامة في لبنان، وموضوع اللقاح الروسي المضاد لكورونا.

وذكرت الرئاسة اللبنانية -في بيان لها- أن النائب السابق أبو زيد أوضح للرئيس عون أن المحادثات مع الجانب الروسي تطرقت إلى الوضع السياسي الداخلي في لبنان عموما والوضع الحكومي خصوصا "لا سيما في ضوء ما نُسب إلى القيادة الروسية من معلومات غير دقيقة".