أشاد الفنان محمد منير، بأغنية الفنان محمد ثروت «يا مستعجل فراقي» التي أطلقها منذ عدة أيام، قائلًا: «محمد ثروت أحلى وأهم صوت في مصر».

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين،: «سوء حظ محمد ثروت أنه عرف محمد عبدالوهاب في الأول لأنه ابتدى بعمالقة».

وقال إن محمد ثروت كان قد فقد الطريق، إلا أن أغنيته الجديدة قد أثارت إعجابه جدًا، معلقًا على إن كان يسمع فنانين حاليين، أنه يستمع للأغنية الحلوة.

وأضاف أنه يستمع لأغاني المهرجانات، معقبًا: «الفن عمره ما كان وحش، المهرجانات مش وحشة، لكن فيه فن ضعيف وفيه فن قوي وعلينا إحنا اللي نختار بينهم».



