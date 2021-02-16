التنمية المحلية: استقبلنا 2 مليون و743 ألفا و606 طلبات تصالح حتى الآن

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ مليونين و743 ألفًا، و606 طلبات، مشيرًا إلى استقبال الوزارة 503 آلاف طلب منذ أبريل لعام 2019، وحتى منتصف يوليو لعام 2020.

وأضاف قاسم، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن تعديل القانون 17 لعام 2019، وتقديم الحوافز والتخفيضات التي وصلت لـ75% ببعض المحافظات، أدت إلى زيادة أعداد الطلبات، مشيدًا بدور أجهزة الدولة والإعلام في التوعية والشرح للمواطنين.

ولفت إلى دور المحافظين في النزول للأحياء والمراكز التكنولوجية؛ من أجل الشرح على الأرض ومتابعة العمل بأجندة من الحوافز بالنسبة للمواطنين، وإلى توسيع قاعات الاستقبال ووضع مظلات للساحات؛ تيسيرًا لاسقبال عدد أكبر.

وذكر أن الوزارة حصلت على عينة من ملفات التصالح على مستوى 27 محافظة، بعدد 40 ألف ملف؛ لبحثهم من اللجان ومعرفة طبيعة الطلبات ونسبة كل طلب، مؤكدًا أن 88% من تلك العينة لها أحقية التصالح، وهو ما يعطي مؤشرًا إيجابيًا.