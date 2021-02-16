رومينيجه: أخطاء الماضي تسببت في ارتفاع أجور اللاعبين بشكل مبالغ فيه

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اعترف كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني بحدوث أخطاء أدت إلى ارتفاع الرواتب بشكل مبالغ فيه في عالم كرة القدم ، داعيا لاتباع نهج أكثر تواضعا.

وقال رومينيجه اليوم الثلاثاء لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية: "في الأعوام العشرة الأخيرة فعلنا كل شيء خطأ لأننا كنا ندفع دائما أكثر للاعبين ووكلاء اللاعبين".

وأوضح رومينيجه -65 عاما- أن أزمة جائحة كورونا أظهرت ضرورة التراجع عن هذا النهج من خلال العودة إلى النموذج الأكثر عقلانية.

وطالب رومينيجه اللاعب السابق لإنتر ميلان الإيطالي بضرورة توفر حل أوروبي.

وأضاف "الناس تريد كرة قدم أكثر عقلانية" مشيرا إلى أنه في عام 2008 تم إبلاغه بأن وضع سقف لرواتب اللاعبين يتعارض مع القانون الأوروبي.

ولكن تحت ضغوط الأزمة الصحية العالمية قد تكون هذه هي اللحظة المناسبة لتقديم مبادرة جديدة، بحسب رومينيجه.

وبشأن تسريبات وسائل الإعلام للراتب الضخم الذي يتقاضاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة الإسباني، أوضح رومينيجه "يمكنني فقط أن أثني عليه بسبب تمكنه من الحصول على مثل هذا العقد الفلكي".