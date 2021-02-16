ضبط شخص بالغربية استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للعمل في الخارج

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة ومديرية أمن الغربية، من ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.



وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مواطن مقيم بمحافظة الغربية، وآخر، بتضررهما من شخص لنصبه واحتياله عليهما والاستيلاء منهما على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها .



بتكثيف تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية "له معلومات جنائية" بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.



وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.