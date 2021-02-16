قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن فيلم «السرب» يعبر عن إرادة فنية، واختيار موفق للمخرج وفريق العمل، معربًا عن سعادته بأعمال المخرج أحمد نادر جلال، الذي يتسم بالصدق في الرؤية والاهتمام بكل التفاصيل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الوقائع التي يتناولها الفيلم لا تزال تعيش في الوجدان والذاكرة، معلقًا: «المتلقي والجمهور يعرفها وحفرت في وجدانه، والجميع يشعر بالثأر من أي داعشي أو قاتل أو إرهابي».
ولفت إلى أن «السرب» عمل فني هام يجمع بين الجزء الوثائقي والحالة الدرامية الإبداعية، مرجحًا عرضه يوم 6 أكتوبر العام الجاري، وخاصة أن تصوير الفيلم لم يكتمل بعد.
وأشار الناقد الفني إلى أن الفيلم يشبه مسلسل الاختيار في توثيق الوقائع، مختتمًا: «لا مجال لتكذيب شيء كلنا شهود عيان على بطولة الجندي والضابط المصري، ويؤكد الرفض لكل من يحمل السلاح ضد الإنسانية».
وتعتبر قصة وأحداث فيلم السرب مستوحاة من قصة حقيقية عن بطولات القوات الجوية المصرية نسور السماء وحماة الوطن واليد الطولى للقوات المسلحة داخل مصر وخارجها، منها واقعة استشهاد 21 مصريًا قبطياً ذبحًا على أيدي عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة الليبية، الأمر الذي أثار غضب المصريين قيادة وشعبًا، قبل سنوات.
ويؤدي بطولة الفيلم أحمد السقا، شريف منير، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد دياب، محمود عبدالمغني، عمرو عبدالجليل، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد جلال.