قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن فيلم «السرب» يعبر عن إرادة فنية، واختيار موفق للمخرج وفريق العمل، معربًا عن سعادته بأعمال المخرج أحمد نادر جلال، الذي يتسم بالصدق في الرؤية والاهتمام بكل التفاصيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الوقائع التي يتناولها الفيلم لا تزال تعيش في الوجدان والذاكرة، معلقًا: «المتلقي والجمهور يعرفها وحفرت في وجدانه، والجميع يشعر بالثأر من أي داعشي أو قاتل أو إرهابي».

ولفت إلى أن «السرب» عمل فني هام يجمع بين الجزء الوثائقي والحالة الدرامية الإبداعية، مرجحًا عرضه يوم 6 أكتوبر العام الجاري، وخاصة أن تصوير الفيلم لم يكتمل بعد.

وأشار الناقد الفني إلى أن الفيلم يشبه مسلسل الاختيار في توثيق الوقائع، مختتمًا: «لا مجال لتكذيب شيء كلنا شهود عيان على بطولة الجندي والضابط المصري، ويؤكد الرفض لكل من يحمل السلاح ضد الإنسانية».

وتعتبر قصة وأحداث فيلم السرب مستوحاة من قصة حقيقية عن بطولات القوات الجوية المصرية نسور السماء وحماة الوطن واليد الطولى للقوات المسلحة داخل مصر وخارجها، منها واقعة استشهاد 21 مصريًا قبطياً ذبحًا على أيدي عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة الليبية، الأمر الذي أثار غضب المصريين قيادة وشعبًا، قبل سنوات.

ويؤدي بطولة الفيلم أحمد السقا، شريف منير، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد دياب، محمود عبدالمغني، عمرو عبدالجليل، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد جلال.