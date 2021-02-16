ناسا تقدم 500 ألف دولار لمن ينحج في إعداد أطعمة خاصة برواد الفضاء

أعلنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، عن مسابقة للطهي والابتكار ولكن بشكل احترافي، يخدم رواد الفضاء الذين سيتوجهون إلى المريخ، وسوف يحصل الفائز على 500 ألف دولار.

وبحسب فضائية "ويو نيوز" الهندية التي تبث باللغة الإنجليزية، فإن المسابقة تبحث عن أشخاص قادرين على ابتكار تقنيات وأجهزة جديدة لعمل طعام مخصص لرواد الفضاء الذين يقضون أشهر في الرحلات، وذلك بالتعاون مع "وكالة الفضاء الكندية".

وتهدف المسابقة إلى محاولة إيجاد طرق جديدة لإطعام رواد الفضاء الذي سيقضون في رحلتهم إلى المريخ 3 سنوات تقريبًا، وهذا يتطلب أن تظل أجسامهم ثابتة في الوزن ولائقة لمواجهة التحديات التي تشكلها التضاريس على المريخ.

والهدف الثاني للمسابقة، هو إنتاج طرق جديدة لزراعة الطعام في الفضاء للاستفادة من التجربة وتطبيقها في أماكن معينة على الأرض لها تضاريس صعبة ولا يسهل الزراعة فيها.

وسوف تنطلق مسابقة الطعام 28 مايو المقبل، وعلى المشاركين في التحدي تقديم المشاريع إلى وكالات الفضاء بحلول 30 يوليو.

ولم تكن هذه هي المحاولة الأولى من وكالة "ناسا" للعثور على طعام مناسب لرواد الفضاء الذين يحتاجون إلى أنظمة غذائية دقيقة لإبقائهم نشيطين خلال فترة تواجدهم بالفضاء، إذ سبق ذلك التوصل إلى ألواح معينة من الشيكولاته يحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية، ووقع الاختيار عليها لأنها منخفضة الوزن وهذا لن يؤثر على المركبة الفضائية ولن تتسبب في زيادة وزن رواد الفضاء وسوف تساعد في رفع مستوى الطاقة لديهم.

وهناك محاولة أخرى تم العمل عليها من قبل وكالة الفضاء، وتخصصت في استكشاف طرقًا لزراعة الفواكه والخضروات في الفضاء لتوفير عناصر غذائية صحية لرواد الفضاء طوال فترة تواجدهم خارج الكرة الأرضية.