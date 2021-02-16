 وزيرة التخطيط: مصر كانت سباقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة - بوابة الشروق
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وزيرة التخطيط: مصر كانت سباقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 12:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 12:58 م

جددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة المصرية على تطبيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
وقالت السعيد، في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من من المشروعات في القطاع الصحي، اليوم الثلاثاء، إن مصر كانت سباقة في تحقيق هذه الأهداف، وأطلقت في شهر فبراير عام 2016 رؤية مصر 2030، لتمثل النسخة الوطنية للأهداف الأممية.
وأضافت أن مصر اعتمدت في هذه الرؤية على ثلاثة أبعاد رئيسية، وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرة إلى التكامل والترابط بين هذه الأبعاد.
وأوضحت أن هذه الرؤية تم وضعها بشكل تشاركي، من خلال مشاركة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بها.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.


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