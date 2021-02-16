سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دخلت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة العربية السعودية، التي أقرت غرامة 3 آلاف ريال على صيد الضب، حيز التنفيذ اليوم الإثنين.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في بيان لها، أن اللائحة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرصاً استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية، حسبما ذكرت صحيفة "تواصل" السعودية.

ووفقا لللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية فيما يخص العقوبات والمخالفات، فإن غرامة صيد "الضب" بجميع أنواعه 3 آلاف ريال.

وتنص المادة الرابعة الخاصة بأنواع وأعداد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية على الآتي:

1ـ يحدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فيما يتعلق بتنظيم الصيد داخل أراضي الغطا النباتي -عند الحاجة- قوائم بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المحظور صيدها.

2ـ للمركز حق اصدار القرارات اللازمة لحظر صيد أي كائن حيواني بري يرى المركز أهميته للتوازن البيئي، وكان من بين الحيوانات المحظور صيدها الضب والذئب والنمر العربي.

3- ويحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة بالانقراض، ويصدر المركز بشكل دوري قائمة يحدد فيها أنواع هذه الكائنات.

4- يحظر صيد الحوامل من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية أو دمارها، أو العبث بأعشاشها، أو موائلها.

5- ويُصدر المركز -في بداية كل موسم صيد بري- قائمة بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المسمول صيدها خالل موسم الصيد البري.

- وفيما يخص أحكام وسائل ومعدات الصيد البرية

يحظر الصيد باستخدام البنادق والأسلحة النارية بجميع أنواعها أو باستخدام المواد الكيماوية والسموم والغاز والدخان والآلات الكهربائية.

يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية، مثل الصيد بواسطة البوم، والطيور العائمة الصناعية والطبيعية، وآلات الندا والتسجيل التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.

يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.

يحظر الصيد بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية، التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد، أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.

- تراخيص صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية للأغراض العلمية والبحثية:ـ

يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لأغراض العلمية والبحثية دون الحصول على ترخيص من المركز.

ويصدر المركز تراخيص صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لأغراض العلمية والبحثية، ويحدد المركز الاشتراطات، والضوابط الخاصة بالحصول على تراخيص الصيد لأغراض العلمية والبحثية.

- وينص قانون تراخيص الصيد البري من أجل تنظيم الأعداد:

يصدر المركز تراخيص لصيد أنواع محددة من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لأجل تنظيم الأعداد، والمحافظة على الأنواع.

تشمل هذه التراخيص على الأعداد المسموح بصيدها، والمواسم وأوقات الصيد ووسائل ومعدات الصيد.

- تداول الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة:

يلتزم كل حامل ترخيص صيد بري بوضع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة في المركبة المستخدمة خلال عملية الصيد، و إبرازها للمفتشين.

يحظر عرض الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة خارج المركبات، أو على الطرقات العامة، أو عن طريق الإنترنت، أو أية وسيلة عرض أخرى.

يحظر بيع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية أو منتجاتها، أو مشتقاتها دون ترخيص من المركز.

يحظر تصدير الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة دون ترخيص من المركز.

وتنص المادة الخاصة بأماكن الصيد على الآتي:

يسمح الصيد في الأماكن التي يحددها المركز ويعلن عنها بشكل دوري.

يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية في الأماكن التالية:

داخل حدود الحرمين الشريفين:

داخل حدود المدن والقرى

داخل حدود الأماكن المصنفة تراثياً

داخل حدود المناطق الرطبة.

داخل حدود كافة المناطق المعلنة كمناطق محمية.

داخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي.

منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.

الطرقات العامة والفرعية و على مسافة 2 كيلو متر منها.

حرم الشاطئ.

الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة وبعرض 20 كيلو متراً من حرم الشاطئ.