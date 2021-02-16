 إيران تخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الثلاثاء المقبل - بوابة الشروق
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إيران تخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الثلاثاء المقبل

فيينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 8:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 8:28 م

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران ستخفض تعاونها مع مفتشي الوكالة اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

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