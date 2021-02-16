إيران تخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الثلاثاء المقبل

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران ستخفض تعاونها مع مفتشي الوكالة اعتبارا من الثلاثاء المقبل.