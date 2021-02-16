قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تعمل على خطة تعتمد على أكثر من محور لمواجهة الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة أحد تلك المحاور.

وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن مشاركة النساء في سوق العمل بمصر أقل من المستهدف، لافتة إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا وتعليمها؛ من أجل إتاحة فرص العمل المختلفة.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أن الزيادة السكانية مسألة أمن قومي، منوهة إلى أن أعداد المواطنين تتزايد بشكل سريع، بمعدل 20 مليون شخص كل 8 سنوات.

ونوهت وزيرة التخطيط إلى أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية، قائلة إن الدولة زودت معدل الاستثمارات في التنمية البشرية بقطاعي الصحة والتعليم بنسبة 500% خلال آخر 5 سنوات.

ولفتت إلى توجيه الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجية والمباني والمعدات والآلات وليس أجور الموظفين، معلقة: «رغم هذا فالمواطنون لن يشعروا بالجهد الكبير المبذول على جودة الحياة».

وأكدت السعيد، أن الدولة حريصة على شعور المواطنين بجودة الحياة، والتعلم بشكل جيد، والحصول على فرصة عمل لائقة، مضيفة أن حجم الإنجاز في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كبير.

وشددت على دور المواطن الرئيسي والفاعل في القضية السكانية، مختتمة: «نضع خطة متكاملة تتكاتف فيها كل جهات الدولة والإعلام والمؤسسات الدينية، لكن القرار النهائي للمواطن الذي نعول على أمله في حياة أفضل لأولاده وأحفاده».