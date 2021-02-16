رئيس كوريا الجنوبية يدعو لاتخاذ خطوات طارئة للحد من فقدان الوظائف المرتبط بكورونا



دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، إلى بذل جهود شاملة لمعالجة أزمة الوظائف في البلاد الناجمة عن جائحة كوفيد-19.



وقال الرئيس مون -في مستهل اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- "أود أن تأخذ الحكومة حالة التوظيف على محمل الجد، وأن تسعى بشكل عاجل لاتخاذ إجراءات استثنائية"، مشيرا إلى ضرورة توفر نظام استجابة حكومي شامل؛ من أجل تغيير وضع العمل خلال هذا الشهر.



ووصف الوضع في يناير بأنه "صدمة توظيف"، مشيرا إلى بيانات ذات صلة، منها فقد كوريا الجنوبية ما يقرب من مليون وظيفة في الشهر، مع تجاوز عدد العاطلين عن العمل 1.5 مليون، وفقا لمكتب الإحصاء الكوري.



وأكد أهمية وجود خطة لتوسيع فرص العمل، حيث يلعب القطاع العام دورا للتحفيز، قائلا إن الحكومة ستخلق بالتأكيد 900 ألف وظيفة بحلول نهاية الربع الأول بالتعاون مع السلطات المحلية والمؤسسات العامة، كما ستقدم الحكومة الدعم الكامل للقطاع الخاص للحفاظ على الوظائف مع توسيع شبكة الأمان الوظيفي والارتقاء بالتدريب المهني.