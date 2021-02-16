 فيديو.. شعبة المخابز: لا نستخدم أي مادة خام غير المتعارف عليها في إنتاج الخبز - بوابة الشروق
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فيديو.. شعبة المخابز: لا نستخدم أي مادة خام غير المتعارف عليها في إنتاج الخبز

أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 4:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 4:08 ص

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن منظمة سلامة الغذاء هي التي تحذر من استخدام المادة المسرطنة بالخبز.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن جميع المخابز السياحية أو البلدية تستخدم فقط الخميرة والماء والدقيق والملح في إنتاج الخبز البلدي والسياحية والمدعم.
وأوضح أن هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين حذرا من المادة المسرطنة بهدف الحفاظ على صحة المواطن، وليس لوجود مشاهدات لاستخدام تلك المادة، مؤكدًا أنها مادة مجهولة من قبل العامة، لهذا لم يتم رصد استخدامها في المخابز.
وأكد أن يحظر استخدام أي مادة خام آخرى غير المواد المتعارف عليها في إنتاج الخبز، مضيفًا أنه يتم تبليغ جهاز حماية المستهلك في حالة تم رصد أي مخالفة من قبل أي مخبز.


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