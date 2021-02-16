قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد تتسم بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط للرياح، وسقوط للأمطار، مؤكدًا أن الأمطار لن تصل إلى حد السيول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن درجة الحرارة العظمى المسجلة اليوم على القاهرة بلغت 14 درجة، موضحًا أنها تصل إلى 7 درجات خلال ساعات الليل المتأخرة.

وذكر أن حالة عدم الاستقرار طبيعية في فصل الشتاء، لافتًا إلى سقوط أمطار على محافظات عدة في شمال البلاد، وصلت لحد سقوط البرد في محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتوقع مدير التحاليل والتنبؤات، استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والشمالية الشرقية وشمال الدلتا والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، غدًا الأربعاء، ملمحًا إلى تكون الجليد على مرتفعات وسط سيناء.

وذكر أن محافظة البحر الأحمر ستكون بعيدة عن سقوط الأمطار الغزيرة، محذرًا من أن نشاط الرياح يؤدي إلى زيادة الاضطراب في الملاحة البحرية بالنسبة للبحرين المتوسط والأحمر.