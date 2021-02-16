القضاء الجزائري يبرأ رئيس اللجنة الأولمبية السابق من «تهمة التطبيع» مع إسرائيل

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أفاد تقرير إخباري بأن القضاء الجزائري برّأ مصطفى براف، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية السابق، ورئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الأفريقية من "تهمة التطبيع" مع إسرائيل.

وكشف الموقع الإخباري الالكتروني " سبورتس نيوز ديزاد" أن محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية فصلت يوم الاثنين في القضية التي رفعها براف، ضد تلفزيون " نوميديا" لصالحه، وأدانت القناة بدفع تعويض مالي كبير للضحية تعويضا عن الضرر الذي لحقه.

وأوضح ذات المصدر أنه تبين أن التلفزيون المذكور " تلاعب بصور تلفزيونية بغرض الإساءة للضحية (براف)"، خلال حضوره العام الماضي دورة بارسي-فرنسا "جراند سلام" للجودو كضيف شرفي.

كما أشار إلى ان القناة التلفزيونية ذكرت أن براف، قام بتقليد مصارع إسرائيلي ميدالية ذهبية.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أكد أن بلاده لن تبارك ولن تشارك الهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن القضية الفلسطينية قضية مقدسة للشعب الجزائري.