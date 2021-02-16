زعيم حزب كندي يطالب بتدخل الجيش للإسراع في تطعيمات كورونا

دعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينج، اليوم الثلاثاء، إلى تبني خطة تطعيم أسرع وأكثر وضوحا تشمل انتشار الجيش الكندي في جميع أنحاء البلاد لتسريع جهود التلقيح الإقليمية لفيروس "كوفيد-19".

وقال سينج إنه يتعين على الحكومة الفيدرالية إشراك الجنود إلى جانب المزيد من طلاب الطب والتمريض والعاملين في مجال الرعاية الصحية المتقاعدين لتكثيف إطلاق اللقاح المتعثر في كندا.

ويأتي هذا الإعلان كتعهد قبل الانتخابات المحتملة هذا العام، على الرغم من حقيقة أن المقاطعات لم تطلب علنا مساعدة عسكرية في توصيل اللقاح.

وطلب رؤساء وزراء المقاطعات في كيبيك وأونتاريو وألبرتا، الدعم العسكري في دور رعاية المسنين مع وصول حالات تفشي الفيروس إلى مرحلة الأزمة خلال العام الماضي.