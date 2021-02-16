وزير التعليم: الحكومة ناقشت جميع البدائل واختارت الذي يجنب الطلاب المخاطر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إعداد خطة لإجراء الامتحانات واستكمال العام الدراسي أخذت جهدًا كبيرًا، بهدف حماية الطلاب صحيًا وتعليميًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الاثنين، أن الحكومة ناقشت جميع البدائل واختارت البديل الذي يجنب الطلاب التعرض للمخاطر في ظل استكمال العام الدراسي.

وأكد اشتراك جميع أجهزة الدولة في اتخاذ قرار استكمال العام الدراسي، معلقًا على احتجاج بعض أولياء أمور الطلاب بالدبلومة الأمريكية على اتخاذ الوزارة لقرار اعتماد امتحان الـ EST كشرط للتنسيق للدخول إلى الكليات المصرية، أنه من حق الدولة الأصيل أن تفرض ما يعادل شهادتها.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تطلب معادلة الشهدات الأجنبية بما يناظرها في مصر، مضيفًا أن الدبلومة الأمريكية بمصر بحاجة إلى حوكمة بأكثر دقة، من ناحية اعتماد المدارس التي تقدمها، وكذلك أسلوب التقييم.

وذكر أن الولايات المتحدة لا يوجد بها جهة اعتماد للمناهج المختلفة بولاياتها والتي يتم اعتمادها بمدارس الدبلومة الأمريكية بمصر، لهذا فالوزارة اعتمدت أسلوب تقييم يؤهل الطلاب للدخول في تنسيق الجامعات المصرية، خاصة بعد فشل امتحان الـ sat العام الماضي نتيجة تسربه ومن بعد وقفه تمامًا في أغسطس الماضي .

وتابع: «الدولة المصرية سارعت لخدمة أولياء أمور هؤلاء الطلاب بحس وطني مش أكثر، والحوار مع الجهة الأمريكية لو كان أي حد سمعه مكنش هيرتاح كمصري»، ذاكرًا أن إعداد امتحان الـ EST كان صعبًا جدًا، خاصة أنه تم الاستعانة فيه بخبراء حول العالم، ولكن كان لابد منه لإنقاذ مستقبل الطلاب.

وأشار إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي خلال الاسبوع المقبل في وضع قائمة بالجامعات الحكومة والخاصة والأهلية التي سيتم تطبيق شرط امتحان الـ EST بها لالتحاق طلاب الدبلومة الأمريكية بها، مضيفًا أنه سيتم وضع فترة سماح لأداء الامتحان تصل إلى 6 أشهر.

ونوه بأن مصير الطلاب العائدين من خارج سيتم تحديده خلال أسبوع، نظرًا لأن وضعهم يعتمد على الحالة الوبائية للدول العائدين منها، مفيدًا بأنه سيتم إتاحة امتحان إلكتروني لهم.

