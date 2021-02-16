انتحار حلاق تناول قرص غلة لمروره بأزمة نفسية في الدقهلية

انتحر حلاق، تناول قرص غلة؛ لمروره بأزمة نفسية، في الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول "عبدالله أ." 27 سنة، حلاق، مقيم بندر بلقاس، مصابا بحالة إعياء واضطراب بدرجة الوعي (ادعاء تناول مادة سامة)، وتوفي عقب وصوله.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفي "الشربيني أ."، عامل، مقيم بذات العنوان، قرر بتناول شقيقه قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال؛ لمروره بحالة نفسية سيئة ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021 / 1120 إداري مركز بلقاس، وجاري العرض على النيابة العامة.