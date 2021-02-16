ميانمار تقطع خدمات الإنترنت مجددا مع استمرار الاحتجاجات

قطع المجلس العسكري في ميانمار خدمة الإنترنت لليلة الثانية على التوالي، وذلك في إطار جهوده لمواجهة الاحتحاجات عقب أن تولى السلطة في الأول من الشهر الجاري.



وذكرت وكالة بلومبرج أن الانقطاع حدث بعدما قالت شبكة إم آر تي في التابعة للدولة، إن قائد الجيش مين أونج هلانج وافق على إجراء تعديلات على قانون الاتصالات للتصدي لأي نشاط غير قانوني على شبكة الإنترنت، والسماح بتوقيع عقوبات حبس أكثر صرامة بحق منتهكي القانون.



وتسعى السلطات لتعطيل خدمات الهواتف والإنترنت لمنع المتظاهرين من التجمع.



وتواصلت الاحتجاجات اليوم في تحد لحظر التجمعات الذي تم فرضه بعد الانقلاب العسكري.



ومن المقرر أن يعقد المجلس العسكري أول مؤتمر صحفي منذ توليه السلطة في وقت لاحق من اليوم.



وكان الجيش قد قام في الأول من فبراير الجاري باحتجاز الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي وقادة سياسيين، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام،



وأبطل فوز حزب سو تشي في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي.



ودعت سو تشي مواطني البلاد لمعارضة سيطرة الجيش على السلطة، ووصفت هذه الخطوة بأنها "محاولة لإعادة الدولة لحكم الديكتاتورية العسكرية".