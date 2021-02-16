قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إنه عندما كان طالبًا في الثانوية العامة والجامعة كانت مصر لديها مكانتها في البحث العلمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أنت المحور» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أنه كان هناك اهتمام بمكانة العالم والبحث العلمي، ذاكرًا أن الموازين اختلفت في الوقت الحالي وأصبح الناس يهتمون أكثر بالمادة.

وأشار إلى تغير نظرة الناس للعلم والمعرفة، ما انعكس على درجة احترامه للعلماء.

وعن محاولة البعض بيع الآثار والحفريات المكتشفة للخارج، ذكر أن ذلك يرجع لعدم احترام العلم والمعرفة والتاريخ، متابعًا: «قل الاهتمام بالعلم والمعرفة، وقل انتشار الأستاذ اللي بيعمل أبحاث، لكن زاد وجود الأستاذ اللي بيعمل ملازم علشان يبعها».

وأوضح أنه لابد من أن يستفيق الناس ويرجعوا للاهتمام بالبحث العلمي، خاصة وأن مصر كانت رائدة فيه.

ولفت إلى ضرورة عودة الدور التربوي في المدراس بمصر، مؤكدا أنه يستمع بكل فخر وعزة وكرامة، لآراء العالم عن الحضارة المصرية، خاصة لأن مصر لديها حضارة تنبهر بها كل الدول.