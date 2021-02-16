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كيودو: حمى القش تصل اليابان وسط جائحة كورونا

طوكيو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 12:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 12:24 م

أكدت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، ظهور حالات لحمى القش "التهاب الأنف التحسسي الموسمي" في البلاد؛ ما يشكل تحديا إضافيا للمصابين بهذا المرض وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

 

وأضافت، اليوم الثلاثاء، أن فرك العين المصابة بالحكة ومسح سيلان الأنف يزيدان من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية الأخرى، بينما قد يؤدي فتح الأبواب والنوافذ لتحسين التهوية إلى زيادة كمية حبوب اللقاح المتطايرة داخل المنازل.

 

وبدأ موسم حبوب لقاح الأرز أمس الأول في 34 مقاطعة من أصل 47 في اليابان تمتد من منطقة كيوشو في الجنوب الغربي إلى منطقة العاصمة طوكيو، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تبدأ حبوب اللقاح المسببة للحساسية لهذا المرض في الانتشار في منطقة توهوكو في الشمال الشرقي وكذلك منطقة هوكوريكو في وسط اليابان في وقت لاحق من شهر فبراير الجاري.

 


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