مقتل 6 وإصابة 2 من الشرطة في هجوم لطالبان جنوبي أفغانستان



أعلنت مصادر أمنية أفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن ستة من أفراد الشرطة وإصابة اثنين آخرين، في هجوم شنته حركة طالبان ليلة أمس الاثنين في إقليم زابول جنوبي البلاد.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" الافغانية الاخبارية عن المصادر القول، إن الحادث وقع عندما هاجمت مجموعة مسلحة من طالبان موقعا أمنيا في مدينة قلعة بوسط زابول، مضيفة أن طالبان قامت أيضا بأسر ثلاثة آخرين من أفراد الشرطة.



وقالت المصادر إن "طالبان استولت على سيارتين عسكريتين وأسلحة".



ولم يعلق المسؤولون المحليون ولا طالبان على الهجوم حتى الآن.