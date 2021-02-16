فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة

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أصدرت وكالة الأمن الإلكتروني الوطنية الفرنسية، يوم الإثنين، تقريرا يسرد تفاصيل عن اكتشاف هجمات قرصنة كبرى على العديد من مؤسسات البلاد في السنوات القلائل الماضية.

وأفادت الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات بأن الهجمات وقعت بين عامي 2017 و 2020 ونُفذت عبر برنامج المراقبة "سنتريون".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن البرنامج نفسه تستخدمه وزارة العدل بجانب عدد من الشركات الفرنسية الكبيرة.

وذكر التقرير أن الهجمات تُذّكر بالأنشطة السابقة التي قامت بها مجموعة القرصنة الإلكترونية "ساندوورم" ، التي يشتبه في ارتباطها بجهاز الاستخبارات الروسي.

ومع ذلك، لم يتهم التقرير صراحة روسيا، لكنه يركز على المنهج الفني للهجمات.

وقالت الوكالة: "لقد تضرر مزودو تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي من تلك الحملة".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى.