فرنسا تبحث مع الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات جديدة لشركة آير فرانس

تجري فرنسا محادثات مع المفوضية الأوروبية، بشأن إمكانية تقديم مساعدات مالية إضافية إلى شركة الطيران أير فرانس التابعة لمجموعة أير فرانس-كيه.إل.إم الفرنسية الهولندية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية برونو لومير، اليوم الاثنين، إنه يناقش مع مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي الشروط التي يجب أن تلبيها أير فرانس مقابل حصولها على الدعم الحكومي.

ومن المقرر أن تعلن أير فرانس-كيه.إل.إم يوم الخميس المقبل نتائجها المالية خلال العام الماضي. وكانت المجموعة قد تكبدت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي خسائر صافية بلغت 1ر6 مليار يورو (4ر7 مليار دولار).

يذكر أن جائحة فيروس كورونا المستجد ألحقت بصناعة الطيران في العالم خسائر فادحة خلال العام الماضي، بسبب القيود الصارمة على حركة السفر والانتقال بين دول العالم وداخل الدول للحد من انتشار الفيروس. واضطرت أغلب الشركات إلى الحصول على دعم من الحكومات لتجنب الانهيار.

وكانت حكومتا فرنسا وهولندا قد قدمتا مليارات اليورو لمجموعة أير فرانس- كيه.إل.إم لإنقاذها من الانهيار.