علق الفنان حمادة هلال، على الجدل حول أغنية «جمالها»، قائلًا إنهم حاولوا الوصول إلى صاحب الأغنية المأخوذ منها اللحن قبل طرح «جمالها» لكنهم لم يستطيعوا.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أنه نفذ الأغنية عندما لم يتمكنوا من الوصول لصاحب الأغنية الأصلية، معقبًا: «بعد تنفيذ الأغنية وجدت أغنية فطومة لواما بنفس اللحن في نفس اليوم الذي طرح فيه برومو جمالها».

وتابع: «قلت عادي كده كده الغنوة مقلبينها هنعمل إيه، وفجأة لقيت التراك عندي اتقفل»، مضيفًا أنه تواصل حينها مع فرقة «واما» لمعرفة صاحب الأغنية الأصلي، كي يدفع مبلغ مالي له لحقوق الملكية.

وذكر أنه صور الأغنية لأول مرة 3D، لكنه شعر بأن اللحن لم يأخذ حقه، لذا فكر في تنفيذ الأغنية مع منة عرفة، منوهًا بأنه تواصل مع الفنانة وتم تنفيذها في يوم واحد.

ولفت إلى تصدر الأغنية الترند على مستوى الوطن العربي، لكنه تم غلقها بعد ست ساعات من طرحها، لذا تواصل مع فرقة «واما» واتفقوا حتى ظهر صاحب الأغنية الأصلية وتم إغلاق الأغنيتين «جمالها» و«فطومة».

وأوضح الفنان حمادة هلال، أنه خاطب صاحب الأغنية الأصلية بالخارج وجرى الاتفاق على كل شيء، وتم تنزيل الأغنية مرة أخرى.