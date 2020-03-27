 الأمن الفدرالي الروسي يكشف خلية سرية في القرم وتترستان تموّل داعش - بوابة الشروق
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الأمن الفدرالي الروسي يكشف خلية سرية في القرم وتترستان تموّل داعش

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 3:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 3:59 م
أوقف جهاز الأمن الفدرالي وهيئة الإشراف المالي في روسيا عمل خلية سرية، جمع أفرادها أموالا لمقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في أراضي شبه جزيرة القرم وجمهورية تترستان.

وذكر مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء- أن المحتجزين كانوا يقومون في الفترة ما بين عامي 2015 و2019 بجمع الأموال عبر شبكة الإنترنت لنقلها للمقاتلين في الخارج، وذلك تحت ستار العمل الخيري، مضيفا أنه تمت مصادرة وسائل اتصال وأجهزة كومبيوتر وناقلات معلومات منهم، فيما واجه المحتجزون تهمة المساعدة في النشاط الإرهابي.

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