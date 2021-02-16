علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على واقعة زوجين عرضا طفلتهما للبيع في شبرا الخيمة، قائلًا إن ظروف الأسرة المادية الصعبة ليست مبررًا للإتجار في الأبناء، والتي تعد جريمة إتجار في البشر.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه، ذاكرًا أنه تم القبض على الأب وزوجته.

وأوضح أن جدة الطفلة لوالدتها لم تكن على علم بهذه الواقعة، مضيفًا أنه مراعاة لمصلحة الطفل تم التوصية بتسليم الطفلة لجدتها لحين البت في القضية.

وكان حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارًا بعرض زوجين لطفلتهما الرضيعة البالغة من العمر ستة أشهر للبيع، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، حبس ربة منزل وزوجها أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بعرض طفلهما الرضيع ستة أشهر للبيع مقابل 50 ألف جنيه، فيما قررت النيابة تسليم الطفل لأحد أفراد عائلة الأم لرعايته.