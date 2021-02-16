الأرصاد: انخفاض 14 درجة مئوية على القاهرة غدا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد طقس الغد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى حالة من عدم الاستقرار تستمر لثلاث أيام، فضلًا عن نشاط كبير للرياح المحمله بالأتربة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن أغرب محافظات الجمهورية ستشهد سقوط أمطار، موضحًا أن درجة الحرارة تنخفض لـ6 درجات مئوية.

وذكر أن درجات الحرارة تنخفض غدًا 14 درجة مئوية على محافظة القاهرة، مضيفًا أن الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية، ومتوسطة على جنوب الدلتا، بينما هناك أمطارًا بسيطة ومتوسطة على القاهرة الكبرى.

وأوضح أن هناك حالة من انخفاض الرؤية على الطرق، محذرًا المواطنين بتجنب ممارسة الأنشطة البحرية لارتفاع الأمواج لـ6 أمتار، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب التعرض المباشر للأتربة في المناطق الصحراوية.

وتابع: «درجة حرارة سانت كاترين تصل لـ2 درجة مئوية وهي المعتاد عليها»، ذاكرًا أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة، يصل إلى 7 درجات مئوية على شمال البلاد، و5 درجات مئوية على الصعيد، فضلًا عن وجود صقيع على البلاد خلال السعات المتأخرة من الليل.