وزير الخارجية القبرصي يبحث تطورات المشكلة القبرصية مع ممثل الاتحاد الأوروبي



بحث وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الثلاثاء، في محادثات هاتفية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، آخر التطورات في المشكلة القبرصية والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في سياق التنسيق المنتظم؛ وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" نقلا عن تغريدة نشرتها وزارة الخارجية القبرصية.



من المتوقع أن يقوم بوريل بزيارة إلى قبرص يوم الجمعة القادم في ضوء الاجتماع غير الرسمي بشأن قبرص الذي يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة عقده في الأسابيع المقبلة.