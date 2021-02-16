منظمة ثقافية تركية أسسها رجل أعمال خيرية مسجون تواجه الإغلاق

قالت أناضولو كولتور، وهي منظمة مجتمع مدني رائدة أسسها ويديرها رجل الإحسان ورجل الأعمال التركي عثمان كافالا، اليوم الثلاثاء إن وزارة التجارة رفعت دعوى قضائية تطالب بإغلاقها.

وجاء في بيان صادر عن أناضولو كولتور، إن الدعوى القضائية تزعم أن أناضولو كولتور تعمل كمنظمة غير حكومية دون تحقيق ربح رغم أنها مسجلة كشركة، رافضة قرار الوزارة باعتباره "غير قانوني".

وأضافت أن "شركتنا تنفذ جميع عملياتها بشكل قانوني وشفاف منذ تأسيسها عام 2002"، مضيفة أن القضية لم يسبق لها مثيل من الناحية القانونية وتهدف إلى ترهيب المجموعة.

وقالت "لأول مرة في تاريخ جمهورية تركيا، يتم رفع دعوى قضائية ضد شركة على أساس أنها تمارس أنشطتها دون ربح".

وتعزز "أناضولو كولتور" التبادل والحوار بين تركيا وجيرانها من خلال الأعمال الثقافية والفنية.

ويعيش كافالا خلف القضبان منذ نوفمبر 2017 دون إدانته.

ويحاكم على أساس مزاعم تتعلق بمحاولة الانقلاب عام 2016 واحتجاجات جيزي المناهضة للحكومة في عام 2013.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرت بالإفراج عن كافالا في ديسمبر 2019 ، بدعوى عدم وجود أدلة ضده.

ورفضت المحاكم التركية متابعة الدعوى، على الرغم من أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة من الناحية الفنية لتركيا، وهي دولة عضو في مجلس أوروبا.