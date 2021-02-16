فلسطين تسجل 139 إصابة جديدة بالطفرة المتحورة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 139 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية لفيروس "كورونا" في عدد من المناطق بالضفة الغربية، ليرتفع عدد الإصابات بهذه الطفرة إلى 186 إصابة، منذ بدء رصدها في فلسطين.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء- أن فريق عمل من وزارة الصحة والجامعة العربية الأمريكية قام بإجراء الاختبارات الجينية للكشف عن التحور الجيني الجديد للفيروس في عينات مستخلصه من المرضى؛ حيث تم الكشف عن وجود الطفرات الجينية الجديدة في بعض المسحات.

وثمنت الوزيرة هذا التعاون بين الوزارة والجامعة؛ والذي يساعد الطواقم الطبية بشكل كبير في أداء عملها، وعمل الفحوصات اللازمة لرصد الحالة الوبائية.