 متحدثة البيت الأبيض: بايدن وصف صفقة نورد ستريم الألمانية بالسيئة - بوابة الشروق
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متحدثة البيت الأبيض: بايدن وصف صفقة نورد ستريم الألمانية بالسيئة

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 10:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 10:17 م

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الإدارة لم تغير رأيها بالنسبة لمشروع بناء خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في المياه الإقليمية الألمانية، موضحة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف الصفقة بأنها «سيئة».

وأضافت بساكي، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن بايدن يرى الصفقة بأنها سيئة، لأنها تقسم أوروبا، وتكشف أوروبا للتلاعبات الروسية، معلنة الاستمرار في مراقبة الأنشطة.

وأوضحت أن الإدارة ستتخذ القرارات المتعلقة بالعقوبات والأدوات الهامة؛ للتأكد من أمن الطاقة، بناء على عملية المراقبة، وبالتشاور مع الحلفاء والشركاء.

ووافقت الهيئة الاتحادية الألمانية للملاحة البحرية والشبكات المائية على المواصلة الفورية لمشروع بناء خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في المياه الإقليمية الألمانية.

ومن المقرر أن يضاعف خط أنابيب غاز «نورد ستريم »شبه المكتمل حالياً كمية الغاز الطبيعي الروسي المنقولة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بهدف تزويد البلاد بالطاقة بأسعار معقولة، في الوقت الذي تعمل فيه ألمانيا على التخلص تدريجيا من الاعتماد على الكهرباء المولدة من الفحم والطاقة النووية. ومع ذلك، تقول الولايات المتحدة إن خط الأنابيب سيزيد اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا وفرضت عقوبات على المشروع.

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