محكمة أوروبية تقضي بوجوب التحقيق في شبهات الاتجار بالبشر

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة البريطانية قصرت بشأن اثنين من الشباب الفيتناميين، بعدم متابعة الاشتباه في أنهما كانا ضحيتين للاتجار بالبشر عندما تم القبض عليهما في مزرعة للقنب.

وسيحصل كل شاب على 45 الف يورو (54480 دولارا) كتعويض.

وفي الوقت الذي تم فيه اعتقالهما، كانت هناك مخاوف من أن الاثنين هما ضحية الاتجار بهما. ومع ذلك، لم تكن هناك متابعة فورية وتم احتجاز الاثنين والحكم عليهما لعملهما في مزرعة القنب. وفي وقت لاحق، قرر الادعاء أنهما ليسا ضحايا إتجار بالبشر.

ومع ذلك، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إنه في الوقت الذي لم يتم فيه معارضة اتهام ضحايا الاتجار بجرائم مثل جرائم المخدرات، إلا أن ذلك لم يلغ واجب المسؤولين المحليين في المتابعة السريعة للاشتباه في الاتجار بالبشر، من خلال تحقيق يجريه خبراء.

وبالإضافة إلى ذلك، بما أنه قد أثيرت مخاوف بشأن وضع المتهمين عند الاعتقال، كان على المدعين تقديم أسباب واضحة لتقديمها مباشرة خلال المحاكمة بتهم المخدرات، وهو ما لم يحدث.

وجاء في منطوق الحكم أنه "على الرغم من أن السلطات قد قدمت بعض التسهيلات للمتقدمين بالطلب بعد صدور أحكام بالإدانة، فإن عدم إجراء أي تقييم حول ما إذا كان المتقدمون بالطلب قد وقعوا ضحايا للاتجار ربما منعهم من الحصول على أدلة مهمة تساعد في الدفاع عنهم. وبناء على ما تقدم، فإن الإجراءات لم تكن عادلة ".

وتعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جزءًا من المجلس الأوروبي وتقوم بتسوية النزاعات المتعلقة بحقوق الإنسان لأعضائها البالغ عددهم 47. وهي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي.